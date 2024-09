Vítor Bruno lança dois reforços de início no onze do FC Porto, ambos no setor defensivo, para defrontar o Farense.

Nehuén Pérez joga no eixo central, a fazer dupla com Otávio, enquanto Francisco Moura atua como lateral esquerdo, permitindo a Galeno deixar de estar adaptado à posição e voltar a extremo.

Por sua vez, o ponta de lança Samu Omorodion volta a ficar no banco, tal como no clássico em Alvalade. Fora da lista de jogo ficam três dos reforços: Fábio Vieira, lesionado, Tiago Djaló e Deniz Gül.

Em relação à derrota no clássico com o Sporting, o técnico portista faz cinco alterações: saem Martim Fernandes, Zé Pedro e Vasco Sousa, entram João Mário, Nehuén e Moura.

No Farense, último classificado da Liga e única equipa que não somou qualquer ponto, José Mota opta por um mais cauteloso sistema de cinco defesas.

Acompanhe o FC Porto-Farense AO MINUTO

EQUIPAS OFICIAIS

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Otávio e Francisco Moura; Alan Varela e Nico González; Pepê, Iván Jaime e Galeno; Danny Namaso.

Suplentes: Cláudio Ramos, Eustáquio, Samu Omorodion, Vasco Sousa, André Franco, Fran Navarro, Martim Fernandes, Gonçalo Borges e Zé Pedro.

FARENSE: Ricardo Velho; Pastor, Marco Moreno, Artur Jorge, Raúl Silva e Poloni; Merghem, Cláudio Falcão Rafael Barbosa e Menino; Tomané.

Suplentes: Cañizares, Paulo Vítor, Neto, Alex Bermejo, Dario, Gio, Millán, Lucas Áfrico e Rivaldo.