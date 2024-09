Depois da paragem das seleções e da derrota no clássico de Alvalade, um novo dragão estará na forja por Vítor Bruno, que, para já, quer vencer e recuperar a vice-liderança.

Sem Fábio Vieira, lesionado, o treinador do FC Porto deixou no ar a hipótese de lançar alguns reforços no jogo desta tarde frente ao Farense.

Acompanhe o FC Porto-Farense AO MINUTO

Nehuén Pérez, Francisco Moura ou Samu Omorodion espreitam um lugar no onze portista frente aos algarvios, comandados por José Mota, que estão pressionados por serem a única equipa que ainda não somou qualquer ponto na Liga.

No Dragão, às 15h30, haverá casa cheia para um jogo entre históricos. Uma matiné de futebol como nos bons velhos tempos.

Veja os onzes prováveis escolhidos pelo Maisfutebol na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO