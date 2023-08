Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto por 2-1, com um golo marcado por Marcano aos 90+10.

«Foi um bom jogo, viemos disputá-lo num campo difícil e tivemos oportunidades. O FC Porto marcou mesmo no final, também teve oportunidades. Mostrámos carácter, qualidade e fio de jogo.

Tivemos o pequeno azar no final, mas estamos a lutar por resultados melhores. Podíamos ter saído daqui com um ponto, ou até com três e é uma pena.

O Farense tem qualidade, e espírito para ir a qualquer estádio lutar pelos três pontos.»