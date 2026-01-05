A meio de uma época que já é histórica no FC Porto e no futebol português, Francesco Farioli ainda não pensa numa renovação de contrato com os dragões. O italiano, que tem vínculo até 2027, prefere focar-se no rendimento da equipa.

«A prioridade aqui é fazer as coisas bem em prol da equipa. Todos queremos continuar a caminhar na direção certa. Esta talvez seja a primeira vez na minha curta carreira em que eu sinto que é possível construir coisas boas em cima de outras coisas boas. Na última temporada achei que era impossível lidar com as exigências e aqui vejo que temos uma equipa jovem, um capitão que renovou há alguns dias e que é um grande líder, um ser humano espetacular e um profissional de excelência. Temos vários jogadores que podem desenvolver-se, outros talentos interessantes na equipa B, que também nos poderão ajudar no futuro, por isso sinto que estamos no caminho certo», começou por dizer o técnico de 36 anos, em entrevista à Sport TV.

«Vamos continuar a trabalhar juntos, mas, sobretudo, focados no presente e no próximo passo. O próximo passo é o estágio no Algarve, com uma semana de bom trabalho. Os jogadores podem estar tão felizes por terem que fazer umas corridas extra, mas sabem bem porque é que as fazem e estão todos comprometidos com o desejo de fazer uma boa temporada e de fazer os nossos adeptos felizes», completou.