O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, antecipou este domingo, em conferência de imprensa, a receção ao AVS, da 16.ª jornada da Liga, marcado para as 20h15 de segunda-feira. O técnico abordou a pausa natalícia e a importância que a mesma teve para os atletas e equipa técnica:

Regresso depois da pausa natalícia, se esta causou estragos:

«A realidade é que alguns jogadores voltaram quase com dois quilos a menos, por isso penso que fizeram bicicleta na sauna (risos), porque voltaram em grande forma e o último treino teve muita energia. Infelizmente isto não ganha jogos, mas ajuda a estar mais perto. O meu desejo para amanhã é transformar a energia destes dias, a pausa foi muito merecida, especialmente para uma equipa que teve o Mundial de Clubes, foi ainda mais importante ter uma pausa nesta longa época.»

«Penso que se portaram bem nos três dias, um bom período com as famílias, também tivemos a boa notícia do Gabri Veiga, que foi pai no dia 25, por isso o momento familiar foi positivo para todos. Para mim também. Agora é voltar a todo o gás e trabalhar para o jogo de amanhã, esperando um Dragão cheio.»