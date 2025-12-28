«Alguns jogadores voltaram com dois quilos a menos, acho que fizeram bicicleta na sauna»
Treinador do FC Porto, Francesco Farioli, aborda pausa natalícia no plantel do FC Porto
Treinador do FC Porto, Francesco Farioli, aborda pausa natalícia no plantel do FC Porto
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, antecipou este domingo, em conferência de imprensa, a receção ao AVS, da 16.ª jornada da Liga, marcado para as 20h15 de segunda-feira. O técnico abordou a pausa natalícia e a importância que a mesma teve para os atletas e equipa técnica:
Regresso depois da pausa natalícia, se esta causou estragos:
«A realidade é que alguns jogadores voltaram quase com dois quilos a menos, por isso penso que fizeram bicicleta na sauna (risos), porque voltaram em grande forma e o último treino teve muita energia. Infelizmente isto não ganha jogos, mas ajuda a estar mais perto. O meu desejo para amanhã é transformar a energia destes dias, a pausa foi muito merecida, especialmente para uma equipa que teve o Mundial de Clubes, foi ainda mais importante ter uma pausa nesta longa época.»
«Penso que se portaram bem nos três dias, um bom período com as famílias, também tivemos a boa notícia do Gabri Veiga, que foi pai no dia 25, por isso o momento familiar foi positivo para todos. Para mim também. Agora é voltar a todo o gás e trabalhar para o jogo de amanhã, esperando um Dragão cheio.»