Francesco Farioli, treinador do FC Porto, admitiu que a equipa esteve «abaixo dos padrões» habituais contra o Famalicão, no empate a duas bolas, e ainda criticou a arbitragem.

«Penso que o jogo em geral foi abaixo dos nossos padrões. Claro que estar vivo no último lance do jogo e empatar, é uma pena não levar a vitória. Não foi o nosso melhor jogo. Não podemos voltar a este jogo. Mais uma vez tenho de agradecer aos adeptos por nos apoiarem 100 minutos. Temos um jogo dos quartos de final da Liga Europa para preparar, não podemos pensar muito nisto.»

Justificações

«É normal... os jogadores foram 15 dias para fora fazer coisas diferentes, viajaram mil quilómetros e é difícil voltar no melhor. Não é uma desculpa, é um facto. O Famalicão está a fazer uma grande época e não podemos dar-lhes minutos como lhes demos.»

Terceiro jogo com o Famalicão

«Eles jogaram de forma semelhante ao jogo da Taça. Mas chegámos atrasados em algumas coisas. Somos uma equipa que deve jogar de forma energética e não jogámos dessa forma. Pagámos o preço.»

Substituições

«Seko teve uma contribuição importante especialmente no golo. Hoje tivemos qualidade suficiente para um bom resultado, mas não aconteceu.»

Arbitragem

«Hoje era muito importante ganhar, não fizemos o nosso melhor jogo, tivemos o nosso momento e é muito mau comentar sempre o mesmo, mas é muito claro. A ação sobre o Gul é penálti. A área de interpretação que chamamos muitas vezes de área cinzenta é cada vez mais verde. Depois, surge a vergonha que é a imprensa internacional falar sobre a arbitragem da Liga portuguesa... o futebol nacional não merece. Quando cheguei cá, ensinaram-me o slogan: 'Jogar contra tudo e contra todos.'»