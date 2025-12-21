O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez ao início da tarde deste domingo a antevisão à visita a Alverca, para o jogo da 15.ª jornada da Liga, marcado para as 18h45 de segunda-feira:

Se há receios sobre a arbitragem de João Pinheiro em Alverca depois do Santa Clara-Sporting:

«Não, isto não é sobre a atuação do árbitro ou de um caso único. Honestamente, os erros fazem parte do jogo, os jogadores falham golos, o treinador – eu – falha nas substituições, faz parte do jogo. Neste caso, os erros do árbitro são, de alguma forma, normais. O problema penso que é algo mais profundo, porque no fim, quando se sente que o sistema está constantemente a falhar, é algo que penso que deve ser abordado com foco, dando o valor certo ao que acontece, para respeitar o valor da competição e a justiça da mesma. E para manter o futebol português como uma das principais referências europeias e mundiais. O comunicado do clube foi claro em todos os passos, foi calmo, mas com a necessidade de lidar com a situação com cabeça fria e, devo dizer, com coragem para começar a tomar algumas decisões, porque a situação está a tornar-se insustentável.»

«Na linha lateral, o quarto árbitro, o grupo de árbitros no geral, pedem-me calma e ajuda para eles comandarem o jogo, porque honestamente é uma pena ver tantas interrupções, tantos cartões nos bancos… não só nesta liga, é em todas. Significa que algo está a ficar fora do controlo e quando eu digo que a situação se está a tornar insustentável, o que quero dizer é que não é possível que seja mais o tempo em que estamos a reclamar, do que o tempo em que a bola rola. E isto é a minha opinião, da forma como o VAR está a ser usado: a ideia do VAR foi positiva, para ajudar os árbitros para corrigir algumas decisões erradas ou difíceis, porque a velocidade do jogo está a crescer e é difícil ir a todos os detalhes. Neste momento, o sentimento é de que o VAR é uma ferramenta que julga a atuação do árbitro. De algo que nasceu para ajudar, está a tornar-se algo de que temos medo de que haja uma chamada. Penso que, para ser justo, no futebol em geral, tem de ser avaliado e ir à origem: o VAR nasceu para ajudar e não para julgar.»

Desafio de tirar o tema arbitragem, mesmo dos jogadores:

«Num país como Portugal, que produz talentos incríveis para a sua liga, mas também para Premier League, Serie A, mais uma Seleção Nacional que vai jogar um Mundial em poucos meses, é importante falar da qualidade da liga portuguesa e do jogador português. O primeiro sinal tem de ser dado pelas pessoas responsáveis.»