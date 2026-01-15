Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Benfica (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

Este espírito de estarmos juntos foi muito claro. Tivemos quatro ou cinco fantásticas oportunidades na primeira parte, que não capitalizámos tanto quanto podíamos. Na segunda parte tivemos uma boa situação, mas tivemos de sofrer frente a uma grande equipa, comandada por um grande treinador. Isso representa muito o que é «La Famiglia Portista». Hoje o jogo teve todos os ingredientes.

Contente com a estreia de Thiago Silva?

«É um jogador de grande nível, com liderança. Ele não levou muito tempo a criar uma boa conexão. É um grande atleta, um grande profissional, com qualidade, liderança e carisma. Para ele. Teve uma excelente exibição.

Sobre a lesão de Bednarek.

Sentiu algo no tendão posterior da coxa. Não sei se é muscular. Temos de esperar até amanhã de manhã para reavaliar.

Martim jogou com o nariz partido.

Não é a primeira vez que um jogador do FC Porto joga com algo partido. Já ouvi que no passado alguém [o capitão João Pinto] jogou com o pé partido. Ele jogou 75 minutos com o nariz partido. Fez uma excelente exibição, a atacar e a defender, com muita confiança. Espero que recupere rápido.

O estágio no Algarve foi importante?

Semana no Algarve foi especial. Pela qualidade do trabalho. Tivemos seis treinos em quatro dias, com intensidade e compromisso máximo. Tivemos também as famílias connosco. Foi muito importante para percebermos por quem estamos a jogar. Isso refletiu-se em termos de atitude hoje. Isso diz muito sobre o espírito que temos no balneário e sobre a ligação que temos aos adeptos. Todos os dias estamos a crescer. Terminámos o jogo com esta grande atmosfera e temos de aproveitar por uns minutos, mas a preparação do nosso jogo em Guimarães já começou.

O FC Porto é a melhor defesa em Portugal?

Os números dizem-no. Não vale a pena celebrar em demasia. A realidade é que daqui a quatro dias vamos jogar contra uma equipa que está no seu pico de forma, que nos eliminou na Taça da Liga e venceu há dias o troféu.