Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting:

«No final eles vieram com tudo. Nada a perder. Foi o único momento em que tivemos de sofrer e defender mais baixo. Mas penso que estamos fisicamente bem. Estou à espera do reporte, mas amanhã verei se corremos mais do que eles e se ganhámos mais duelos.

Sobre os problemas físicos que obrigaram às substituições de Samu, Kiwior e Martim Fernandes

«Encheram páginas nos últimos dias sobre o Kiwior não ter jogado no jogo frente ao Casa Pia. Ele vem de dois ou três anos em que não jogou tanto. Nesta época jogou o dobro dos minutos do que nessas temporadas. O Kiwior vem de oito ou nove jogos em que jogou tanto a central como a lateral. Saiu, mas em termos físicos não parece nada de sério. Está OK. Quanto ao Samu não sabemos. As imagens que eu vi não são as melhores. Espero que não seja nada de sério. Quanto ao Martim será um problema no pé [onde sofreu uma fascite plantar]. Tem de ser reavaliado amanhã.»