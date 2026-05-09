Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, da jornada 33 da Liga (domingo, 18h00):

Indiretas de alguns atletas a dirigentes dos rivais na festa do título. Se vai pedir maior controlo na próxima festa

«A maior celebração vai ser daqui a dez dias e temos tempo suficiente para preparar. A parte logística e outras não são da minha competência. Por outro lado, penso que, num momento de felicidade, as emoções às vezes vão um pouco alto demais. Algumas coisas foram um pouco acima das minhas coisas pessoais e outras que acho que fazem parte do desporto. Há alguém que ganha e há alguém que perde e penso que pelo peso da época de alguma forma algumas coisas fazem-nos rir de maneira razoável.»

Chegar aos 91 pontos

«Há dois jogos para jogar e há o desejo de tentar fazer o melhor possível para alcançar esses pontos. O AVS está numa fase positiva e temos de estar bem preparados para o jogo.»

João Costa ainda não foi campeão, se pode ter minutos

«Estamos numa situação em que gostaria de dar a todos o que merecem, mas há uma prioridade, que é ganhar jogos e todas as decisões que vou tomar são para ganhar jogos. Depois, o que fazemos não é mudar agora três ou quatro jogadores só porque o objetivo já está alcançado. Neste grupo todos já provaram o nível de compromisso e impacto que tiveram e isto é a parte-chave. Talvez um ou dois jovens jogadores terão minutos, mas a prioridade é o jogo de amanhã e tentar ter os resultados que queremos.»