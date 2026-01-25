Após ter sofrido um traumatismo no pé direito contra o Plzen, Victor Froholdt «deve estar pronto» para jogar contra o Gil Vicente, segundo Francesco Farioli. O treinador do FC Porto fez a antevisão ao duelo com os gilistas no Estádio do Dragão, nesta segunda-feira. O jogo terá acompanhamento AO VIVO com o Maisfutebol pelas 20h15.

Aptidão de Froholdt

«Ele deve estar pronto para amanhã. Teve uma sessão de recuperação ontem, esteve bem e espero que esteja pronto.»

Avaliação ao momento do jogador

«Muito positivo. É um jogador que teve vários jogos com muitos minutos, um jogador jovem a adaptar-se a um novo país, com novos desafios. Descobrimo-lo pela sua capacidade de correr em vários jogos acima de 30 quilómetros [por hora]. Mas a sua evolução diária com a bola tem sido notável. É um jogador com cada vez mais liderança e carisma. Há sempre lugar a melhorias, mas trabalhamos para isso.»