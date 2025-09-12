Logo na estreia em Portugal, Victor Froholdt foi eleito melhor médio, melhor jovem e jogador do mês da Liga. Francesco Farioli assumiu que está surpreendido pela adaptação tão rápida do dinamarquês, que não conhecia até chegar ao FC Porto. O técnico italiano destacou também, em conferência de imprensa, a polivalência de Jakub Kiwior, que, no entanto, vê mais como defesa-central.

Froholdt tornou-se um jogador-chave no primeiro mês de FC Porto

«O que me surpreende é a adaptação e o impacto. Não o conhecia antes de chegar. Foi um dos primeiros nomes que o departamento de scouting colocou em cima da mesa. Foi muito interessante de ver. Tive sensações positivas através dos vídeos, mas para ser sincero, o que vi ao vivo foi muito melhor do que as imagens já tinham provado. Elogiamos a sua capacidade física e de correr, mas também como está a melhorar na leitura de jogo, na qualidade das suas decisões, na sua chegada à área. Todos os jogadores gostam dele, porque corre por dois ou três. A sua forma de jogar é muito contagiante para os outros. É um jogador que representa o espírito esta equipa.»

Kiwior pode ser central, lateral... e até médio

«Quando o Jakub estava no Spezia, na Serie A, era usado também como um médio-defensivo. Pode ser lateral, mas a posição principal dele, para mim, é defesa-central, numa linha de três ou de dois. Ele tem experiência e habilidade para jogar em várias posições. Está aqui para ajudar. De acordo com a posição em que precisarmos dele, ele vai estar no campo.»