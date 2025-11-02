Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, após a vitória difícil frente ao Sp. Braga (2-1) em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«O jogo não foi fluído, mas dos dois lados. Recuperámos várias vezes a bola do guarda-redes deles, o contrário não aconteceu. O facto de jogarmos mais com o Diogo e termos mais bolas longas do que o habitual é pelo facto de o adversário pressionar mais.»

«A eficiência é sempre importante, mas mais do que isso é a fome de rematar. O golo do Borja é uma boa imagem disso. Houve momentos em que cruzámos para a área com três jogadores a atacarem a bola e a falharem o toque final por alguns centímetros. Mas a eficácia é sempre determinante.»

«O Sp. Braga é uma das equipas que sabe defender de forma agressiva, com muitos duelos individuais. Agora, difícil era que todos os contactos nossos eram falta, enquanto eles podiam jogar muito com as mãos e com os pés, fazer tackles. Isto não é a primeira vez que acontece.»

«Será interessante ter o mesmo critério de avaliação sempre. Temos 28 pontos, temos vencido, vencido, vencido. Agora, é fácil para estar aqui mais calmo, mas toda a gente tem olhos para ver. Isso cria alguma irritação. Estou contente que os jogadores no relvado se tenham portado bem, mas não é fácil controlar a emoção.»