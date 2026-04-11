Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas na antevisão à visita a casa do Estoril. O técnico dos azuis e branco abordou a lesão de Martim Fernandes e o apoio que o jovem lateral recebeu após o autogolo no jogo com o Nottingham Forest:

Sobe a lesão de Martim

«Temos boas notícias sobre o tornozelo do Martim. Tinha um inchaço grande mas o resultado da ressonância foi muito mais positivo do que as nossas primeiras sensações. Vamos ver nos próximos dias quanto tempo vai estar de fora, mas está claramente melhor do que parecia na nossa primeira impressão.»

O apoio dos adeptos depois do autogolo

«Não é a primeira vez que falamos de dificuldades ou de erros aqui. Aconteceu há umas semanas com o Francisco [Moura], aconteceu várias vezes nos penáltis com o Samu. Faz parte do jogo quando jogamos estes jogos, nos quais este tipo de acontecimentos é ainda mais frequente.

A reação do Dragão foi fantástica e a reação dos colegas também foi notável. Toda a gente demorou dois ou três segundos para perceber o que tinha acontecido e logo no segundo seguinte toda a gente estava a rodear o Martim para o incentivar a continuar a jogar. Aqueles dois minutos não foram fáceis por causa do autogolo e da lesão que teve na ação seguinte. Foram dois minutos que adoraria apagar se fosse possível, mas o crescimento dos jogadores passa por momentos como este.

O Martim já provou isso uma vez. Se voltarem atrás, em Nottingham ele estava a voltar de lesão, fez um penálti e na semana a seguir viu um vermelho em Arouca. Esse foi provavelmente o momento mais baixo dele nesta época. Depois disso voltou e teve três meses em que brilhou ao mais alto nível.

Acredito que ele vai voltar desta lesão para nos ajudar e a competir ao mais alto nível. Ele tem todas as características e qualidades para jogar ao mais alto nível. Cabe a ele, mas também à equipa e a nós e aos adeptos criar este sentimento de pertença e de união para permanecermos todos juntos para ultrapassarmos estes últimos 45 dias de época que serão muito exigentes e desafiantes, sem esquecer que jogamos por coisas boas que devem transmitir-nos os sentimentos e energias certos.»