Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez a antevisão do jogo frente ao Alverca, da 31.ª jornada da Liga, que pode confirmar o título de campeão para os dragões:

«A semana foi trabalhada com a preparação certa. Fizemos quatro sessões, o que é raro para nós. Os dois primeiros dias com intensidade máxima, ontem ajustámos o ritmo, hoje fizemos de novo uma sessão forte. Eles [Alverca] já garantiram a manutenção e isso não deve ser subestimado. Trabalhámos com o respeito e o crédito que o Alverca merece. Sabemos o que o jogo de amanhã pode representar, mas o foco tem de estar no presente e neste jogo. Não queremos distrações nem celebrações fora de tempo.

«O cenário que temos em mente é o jogo de amanhã. Nada muda o nosso desejo de abordar o jogo com a mentalidade e o espírito de sempre.»

«Quando começámos há 11 meses, o nosso foco esteve sempre no presente e fomos construindo a nossa identidade. A chave esteve na planificação e nas metodologias para cada dia. Já falámos sobre o trabalho invisível, da sessão extra, da reunião adicional, do descanso e recuperação, do trabalho do departamento médico e de performance. Tudo isso é decisivo. Temos de tomar algumas decisões e estar preocupados com a saúde física e mental dos jogadores. O grupo aceitou estas ideias de forma fantástica. As pequenas decisões trouxeram-nos até esta posição muito boa.»