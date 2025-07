O italiano Francesco Farioli, que vai suceder a Martín Anselmi como treinador do FC Porto, abordou o futuro, depois da saída do Ajax, dizendo, sem mencionar clubes, que quer encontrar «um contexto disposto a trabalhar» com os «princípios» que procura «colocar em prática».

«O que espero é permanecer aberto e curioso como tenho sido até agora. Quero encontrar um contexto disposto a trabalhar com os mesmos princípios e a mesma intensidade que sempre procurei colocar em prática. É um critério que considero fundamental na avaliação de novas oportunidades», disse Farioli, em declarações numa entrevista publicada pelo Cronache di Spogliatoio, dizendo como é como treinador, rejeitando um possível rótulo de que é um técnico italiano «defensivo».

«Não sou um treinador italiano defensivo, mas sim alguém capaz de libertar os jogadores e levá-los a criar muitas oportunidades no último terço do campo. Acredito que é isso que realmente tento fazer todos os dias no banco», frisou.

«Nos últimos anos, acumulei muita experiência de vida e de trabalho, por isso agora não tenho pressa. Quero escolher cuidadosamente o meu próximo passo, independentemente do prestígio do clube ou do campeonato. Para mim, é importante trabalhar num ambiente onde se possa operar de acordo com uma determinada forma de fazer as coisas, clara e partilhada. É importante esclarecer desde o início o que se gosta e o que pode, em vez disso, criar conflitos: o confronto é normal em qualquer relação, mas deve ser gerido e orientado para o resultado final. São precisamente esses pequenos detalhes, esses pequenos pontos que muitas vezes decidem o sucesso de uma época ou, pelo contrário, levam a situações menos positivas», considerou.

Farioli, de 36 anos, treinou o Ajax na última época, tendo perdido o título de forma dramática para o PSV Eindhoven nas últimas jornadas, embora tenha melhorado face ao quinto lugar do clube em 2023/24, época em que orientou o Nice. Antes, treinou o Alanyaspor e o Karagumruk, na Turquia.

O italiano abordou ainda o papel do treinador como facilitador de processos. «Acredito que o papel do treinador, é justamente o de facilitar processos. Quanto mais alto o nível do clube, mais essa definição adquire significado. Num clube como o Ajax, onde a dinâmica também está presente fora de campo, o trabalho assemelha-se ao de um relojoeiro: cada engrenagem, mesmo a menor, conta. E se o ponteiro visível és tu, tudo o resto deve funcionar perfeitamente para fazê-lo girar», afirmou, falando também da cultura de trabalho, a propósito do trabalho no Ajax, clube que vinha de uma época bem longe dos rivais.

«É essencial ter uma equipa sólida, coesa e com uma visão comum. Nos últimos anos, trabalhei sempre com um grupo de seis colaboradores principais, cada um com uma função clara: dois assistentes, um preparador físico, um responsável pela recuperação de jogadores lesionados (adicionados durante o trabalho), um treinador de guarda-redes e um analista de vídeo. No entanto, não podemos ignorar as pessoas que já estão presentes no clube. A nossa tarefa, como uma equipa que se integra numa nova realidade, é colocar imediatamente em cima da mesa o que precisamos, mas também ouvir aqueles que conhecem o clube, o campeonato e o contexto. Fizemos isso em Nice e também em Amsterdão. No final, a equipa técnica era composta por 14 pessoas: seis comigo e as outras que já faziam parte do Ajax. A vontade comum de trabalhar e colocar o entusiasmo e as habilidades ao serviço da equipa foi um dos fatores-chave da temporada», explicou, detalhando como foi o trabalho na chegada ao clube neerlandês.

No Ajax: «Esprememos tudo... até a casca da laranja»

«Ao chegar a um novo clube, é essencial analisar o contexto. Muitas vezes, pensa-se que se começa do zero, mas na realidade quase nunca é assim. Às vezes, herda-se um bom emprego, outras vezes, encontra-se uma confusão que precisa ser reorganizada. No Ajax, encontramos isso: um clube extraordinário em história e potencial, mas que nos últimos anos tinha perdido uma sólida equipa de gestão. E quando há um vácuo de poder num clube tão importante por muito tempo, cada erro pesa a dobrar, financeira e desportivamente. O campeonato anterior foi claro: quinto lugar, a 35 pontos do PSV, a 28 pontos do Feyenoord... Essas são cicatrizes reais, imagens fortes que usei frequentemente com os jogadores e que carregamos connosco como um alerta para não repetir os mesmos erros. Optei por assumir todas as coisas negativas que aconteceram no ano anterior e tentar reconstruir um grupo que me foi descrito como desunido, sem disciplina e sem cultura de trabalho. Um ano depois, posso dizer que a equipa – que não mudou muito – fez algo extraordinário. O melhor destes 12 meses foram os jogadores. Eles trabalharam duro, superando todas as expectativas. Muitas vezes usei a imagem do suco: esprememos tudo o que tínhamos, até a casca da laranja. Vivemos todas as emoções possíveis, desde uma alegria imensa até novas cicatrizes, mas sempre com espírito de sacrifício, dedicação e união», detalhou.