Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, após a vitória difícil frente ao Sp. Braga (2-1) em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo difícil contra uma equipa com qualidade, mobilidade e capacidade física para travar duelos e atacar em campo aberto. O resultado importante. Foi uma grande performance nossa em termos de espírito, desejo, compromisso e resiliência.»

«O Gabri com assistência e Borja com o golo foram importantes, mas queria sublinhar o Eustáquio no banco foi como meu assistente a ajudar e a dar apoio. Estou muito grato por mesmo os jogadores que estão a jogar menos estarem a mostrar compromisso, a treinar bem e a ajudarem desta forma a equipa.»

Foi o jogo mais complicado desta época?

«O jogo foi muito complicado. Há duas formas de controlar o jogo: uma é com a bola e a outra é sem a bola. Concedemos um golo num canto, numa situação que foi um pouco caótica. As melhores oportunidades foram nossas. Contra uma equipa muito boa, que está num grande momento e que está muito bem treinada.»

«Estou feliz com o resultado e com a exibição. Sabia que o Braga vinha aqui para pressionar e tentar piorar a nossa precisão de passe, mas o jogo era o que estávamos à espera.»

As mudanças no onze, com Mora e William no lugar de Gabri e Borja

«Mudanças no onze são decisões. Temos uma temporada longa. Muitos jogos. O Rodrigo e o William tiveram um bom impacto no jogo, tal como os jogadores que entraram na segunda parte, que nos ajudaram a vencer.»