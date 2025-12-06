O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, sublinhou por mais do que uma vez que o título de campeão não está decidido e disse que até tentou assistir ao dérbi... mas o canal da BTV não estava a funcionar. Na antevisão à visita ao Tondela, marcada para domingo (20h30), o italiano garantiu que o foco sempre esteve virado para os beirões.

Impacto do resultado do dérbi

«O foco principal está em nós. Não tirámos nada dos "se" ou dos "mas". Podem acreditar em mim ou não, mas ontem à noite, em certo momento, tive vontade de ver o jogo. Foi incrível! Tinha o canal 26 e o 28 a funcionar, mas o 27 não funcionava. Não pude ver o jogo e não posso acrescentar mais sobre isso.»

«Não somos cegos, sabemos o que se passa à volta, mas, no final, não importa muito. Só podemos ter influência sobre o que vamos mostrar em campo, é aí que tem de estar o foco. Amanhã [domingo] é uma boa oportunidade para nós, mas a Liga não será decidida no início de dezembro.»

Importância do Tondela-FC Porto na corrida pelo título

«Nunca vi ninguém a celebrar um título no início de dezembro.»