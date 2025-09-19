Francesco Farioli, treinador do FC Porto, elogiou a equipa técnica pela forma como trabalha as bolas paradas e o pontapé de saída. Na vitória contra o Rio Ave (3-0), os dragões marcaram dois golos de canto.

«Não há segredos especiais, só trabalho e dedicação. A menção tem de ser feita a quem está mais responsável por isso, ao Lucho, ao Lino e ao Carlos [n.d.r. adjuntos], que vêm com propostas e ideias, gastam muito tempo com esta parte, ofensiva e defensivamente. É uma grande parte do jogo, mencionaram os cantos e o pontapé de saída, mas sempre que a bola está fora são momentos muito importantes.»