Declarações de Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória do FC Porto, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«O que aconteceu hoje com o Samu é muito especial. Ele pegou na bola e o estádio cantou o seu nome. Deram-lhe muito apoio. Muitos de vocês enfatizaram nos últimos dias a questão emocional, mas ele hoje mostrou o seu carácter. Pegou na bola, respirou fundo e pô-la no fundo das redes. A ajuda da “famiglia portista” foi muito importante nesse momento. É disso que precisamos nos momentos difíceis.»

Sobre a evolução de Martim Fernandes

«O Martim está a jogar mais porque está a progredir. Nunca tive dúvidas sobre a sua qualidade. As lesões no início de época atrasaram a sua progressão. Depois teve alguns erros quando regressou, mas ninguém lhe apontou o dedo. É um jogador de 18 anos. Às vezes, é complicado lidar com a pressão. Mas conseguiu limpar a cabeça, teve a capacidade de esperar pela oportunidade e está muito mais maduro e confiante com a bola. Hoje marcou um grande golo. O vento também jogou a favor. Estou muito feliz por ele. Está a merecer.»