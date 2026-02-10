Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting:

«Quero salientar de novo o esforço do clube para reforçar a equipa e trazer Moffi, Fofana, bem como o Oskar e o Thiago no início do mercado.»

Sobre a estreia de Seko Fofana, que marcou o golo

«O Seko Fofana foi há dois anos o melhor jogador na Ligue 1. É um líder, um jogador que combina físico com qualidade técnica e que na sua carreira tem grandes números em termos de contributo ofensivo. Vai ser um jogador-chave para nos ajudar a progredir em muitos jogos.»

Elogio a Rodrigo Mora

«Toda a gente esteve muito comprometida. O Rodrigo entrou numa posição diferente e deu um contributo importante. Não quer dizer que o Gabri ou o Rodrigo não possam jogar 90 minutos, mas temos o luxo de ter dois jogadores deste calibre e temos de refrescar fisicamente.»

«Rodrigo Mora entrou para extremo esquerdo, mas teve que ver com a dinâmica do jogo. Queria tê-lo em campo o mais depressa possível. Ele é muito inteligente. É um grande talento e mostra uma enorme compreensão do jogo, além de uma excelente atitude.»