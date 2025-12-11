Francesco Farioli, treinador do FC Porto, avaliou a vitória sobre o Malmo por 2-1 para a sexta jornada da Liga Europa, nesta quinta-feira. O italiano lamenta o golo sofrido mas diz estar contente com a exibição.

«Foi importante ganhar, embora o resultado não tenha melhorado a nossa posição. A diferença de golos é chave. Honestamente, sofrer um golo daqueles nos últimos minutos dói. Nos primeiros minutos não estivemos ao nosso nível, mas era importante saber como ia jogar o opononte. Podíamos ter marcado três ou quatro golos. Feliz pela vitória, mas gostava que tivesse sido ainda maior.»

Segunda parte mais tremida

«Vou vê-la outra vez, mas não sinto que na segunda parte tenhamos parado. Talvez os primeiros dez minutos e os últimos três ou quatro não tenham sido tão bons. Fiquei muito contente com a equipa. Há uma bela entrada do Stephan. Grande impacto de Deniz Gul e de Ángel Alarcón. É a maneira que quero que os suplentes entrem. Sempre a acrescentar dinâmica, ritmo e intensidade.»

Golo sofrido

«É difícil, mas tem de ser assim. Nós somos exigentes connosco. Queremos ser perfeitos, mas isso não existe. Claro que não podemos sofrer aquele golo, mas isso não apaga as coisas boas.»

90 minutos de Froholdt

«Vai recuperar amanhã e regressa à equipa, ele está em forma, é jovem... ele consegue.»