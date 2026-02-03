Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Casa Pia para a jornada 20 da Liga:Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Casa Pia para a jornada 20 da Liga.

Mercado fechado. Que balanço faz?

«Devo sublinhar o esforço feito pelo clube para tornar a equipa verdadeiramente competitiva e com um bom equilíbrio para competir em todas as provas em que estamos inseridos.»

Mais sobre o mercado

«Posso confirmar que o mercado está fechado para nós. Disse-o ontem e volto a dizer hoje: o esforço do clube no mercado deixou-me muito agradado. Nos dois mercados, mas especialmente neste de janeiro acrescentámos talento e experiência. Temos uma equipa muito equilibrada e que tem todas as posições preenchidas com as características certas. Estou muito grato ao clube e ao presidente pelo apoio que me deram. Agora cabe-nos trabalhar e transformar a força da equipa em boas exibições e resultados.»