Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Casa Pia para a jornada 20 da Liga:

Jogámos sempre, com 11 ou dez jogadores, no meio-campo ofensivo. Era esse o jogo que esperávamos, mas tudo o que podia ter corrido mal, correu e o Casa Pia fez dois golos nas duas primeiras vezes em que passou o meio-campo, mas isto é o futebol. Esta Liga é competitiva e não podemos cometer estes erros, mas os erros fazem parte do futebol e temos de aceitá-los. Tentámos tudo o que estava ao nosso alcance para virar o jogo.»

Sobre o apoio dos adeptos no fim do jogo

«Os adeptos vão ajudar-nos a virar a página e nós temos uma semana para nos prepararmos e trabalharmos como sempre fizemos até agora – nem mais nem menos – e chegarmos ao jogo de segunda-feira [com o Sporting] com a atitude e o espírito certos.»

«A reação dos adeptos foi fantástica. Durante o jogo e especialmente no fim do jogo. Valorizam o que estamos a fazer enquanto grupo e enquanto clube.»

Que mensagem vai passar aos jogadores para voltar a motivá-los numa semana importante?

«Claro que não estou feliz pelo resultado, mas podem ver-me igual a mim próprio. Por vezes há resultados difíceis de explicar e o desta noite é um deles. Não éramos extraterrestres: éramos humanos enquanto ganhávamos e tornávamos fáceis vitórias que nunca eram fáceis. Temos de aceitar e continuar a trabalhar como até aqui já a partir de amanhã.»

Porque é que Rodrigo Mora não foi a jogo na segunda parte? Tem a ver com o estado do relvado?

«O campo não estava bom, mas como disse ontem isso não seria usado como desculpa. Não entrou porque tive de fazer uma substituição que não estava planeada, com a troca do Martim (Fernandes) pelo Alberto. Depois disso decidi mudar alguns outros jogadores. Ter mais alguns centímetros no ataque com o Deniz Gul para atacar a área e jogadores nas alas. São decisões e nada mais do que isso.»