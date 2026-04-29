Francesco Farioli continuou, esta quarta-feira, a preparar a receção ao Alverca, que em caso de vitória pode dar o 31.º título de campeão nacional ao FC Porto.

Para esta sessão o técnico italiano voltou a recrutar um jogador da equipa B dos dragões. Depois de Gabriel Brás, Tiago Silva e André Miranda, foi a vez de Tiago Andrade, ala de 20 anos, treinar com o plantel principal.

Por outro lado, Farioli continuou sem contar com os indisponíveis Neuhén Pérez (treino integrado condicionado), Samu (tratamento e ginásio) e Luuk de Jong (tratamento e ginásio).

Os dragões voltam a treinar já na quinta-feira para preparar o embate da 32.ª jornada da Liga, com o Alverca, marcado para sábado, às 20h30.