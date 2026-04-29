FC Porto
Há 1h e 37min
FC Porto: Farioli chama jovem da equipa B para preparar o «jogo do título»
Tiago Andrade integrou o treino desta quarta-feira
RM
Tiago Andrade integrou o treino desta quarta-feira
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Francesco Farioli continuou, esta quarta-feira, a preparar a receção ao Alverca, que em caso de vitória pode dar o 31.º título de campeão nacional ao FC Porto.
Para esta sessão o técnico italiano voltou a recrutar um jogador da equipa B dos dragões. Depois de Gabriel Brás, Tiago Silva e André Miranda, foi a vez de Tiago Andrade, ala de 20 anos, treinar com o plantel principal.
Por outro lado, Farioli continuou sem contar com os indisponíveis Neuhén Pérez (treino integrado condicionado), Samu (tratamento e ginásio) e Luuk de Jong (tratamento e ginásio).
Os dragões voltam a treinar já na quinta-feira para preparar o embate da 32.ª jornada da Liga, com o Alverca, marcado para sábado, às 20h30.
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