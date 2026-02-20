O FC Porto fez esta manhã o penúltimo treino de preparação para a receção ao Rio Ave e Francesco Farioli continua com algumas dúvidas sobre a recuperação de alguns jogadores, sobretudo no setor defensivo.

Martim Fernandes continua em tratamento e trabalho de ginásio para recuperar de uma fascite plantar no pé direito, enquanto Jakub Kiwior, após lesão muscular, voltou a fazer treino condicionado, tal como Nehuén Pérez, que está na fase final da recuperação de uma rotura do tendão de Aquiles.

Além destes três casos, no boletim clínico continuam os pontas-de-lança Luuk de Jong (tratamento) e Samu (em vigilância pós-operatório), lesionados de longa duração.

Face às ausências, o técnico voltou a ter na sessão de trabalho, tal como na véspera, cinco atletas da equipa B. A saber: Gabriel Brás, Luís Gomes, António Ribeiro, André Oliveira e Tiago Andrade.



Os Dragões voltam a treinar na manhã de sábado, novamente no centro de treinos e estágios Jorge Costa, no Olival (Vila Nova de Gaia).

Francesco Farioli fará, partir das 12h45, a conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Rio Ave, da 23.ª jornada da Liga.