Depois da vitória suada em Moreira de Cónegos, o prémio merecido ao plantel.

Francesco Farioli concedeu dois dias de folga aos jogadores, na sequência do triunfo por 2-1 no reduto dos minhotos, na noite de segunda-feira, no fecho da 10.ª jornada, que deixa o FC Porto isolado no comando da Liga.

Ao contrário do que é habitual nesta fase da época, com um calendário muito carregado, o técnico italiano entendeu dar mais um dia de descanso aos atletas.

Deste modo, os dragões voltam ao trabalho apenas na quinta-feira, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, para preparar a receção ao Sp. Braga, no próximo domingo (20h30), no Estádio do Dragão.

O FC Porto lidera o campeonato, com 25 pontos, mais três do que o Sporting e mais quatro do que o Benfica, que fecham o pódio da classificação.