Com a vitória por 3-1 ante o Estrela da Amadora, na noite desta segunda-feira, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, igualou o feito que só outros dois técnicos conseguiram no clube azul e branco: vencer 13 das 14 primeiras jornadas da Liga. Até esta noite, só Mihaly Siska (1939/40) e Artur Jorge (1990/91) tinham conseguido.

Em 2025/26, o FC Porto soma 40 pontos em 42 possíveis, tendo apenas empatado na receção ao Benfica (0-0), no clássico da oitava jornada.

Em 1939/40, num campeonato que era disputado a dez clubes, o FC Porto, com Siska ao leme, venceu as 13 primeiras jornadas, mas perdeu na 14.ª, na visita ao Sporting, por 4-3. Essa equipa do FC Porto acabaria por ser campeã com 17 vitórias em 18 jornadas, tendo apenas perdido os pontos nesse duelo com os leões.

Já em 1990/91, o FC Porto, com Artur Jorge, venceu também 13 das primeiras 14 jornadas, tendo perdido à sétima jornada, em casa, ante o Nacional, por 2-1. Os dragões acabariam esse campeonato no segundo lugar, com 67 pontos, a um do campeão Benfica.

Ora, com isto, Farioli acaba por igualar o número de vitórias de Siska e Artur Jorge, mas supera-os no aproveitamento, uma vez que o único jogo que não ganhou nos primeiros 14 foi um empate, enquanto Siska e Artur Jorge perderam.

Este é, portanto, o melhor arranque de sempre do FC Porto, considerando as 14 primeiras jornadas do principal campeonato português.