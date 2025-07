Francesco Farioli recordou uma memória do Dragão e revelou uma palavra em português de que gosta particularmente.

Na sua apresentação como novo treinador do FC Porto, esta tarde, no Dragão, o italiano de 36 anos recordou um jogo em particular que o marcou.

«Estive aqui há três anos a ver um jogo da Champions contra o Inter. A imagem que tenho na cabeça são os minutos finais, em que o FC Porto encostou o Inter às cordas. Agarrar o adversário pelo pescoço. É esse sentimento que queremos trazer de volta ao clube. Esse nível de intensidade e de padrões elevados», lembrou Farioli, destacando aquela que é provavelmente a sua palavra preferida em português.

«O caminho em que estamos é uma longa jornada. Vamos jogar mais de 50 jogos. Temos de começar a trabalhar a partir de dia 11 de julho com um enorme espírito e com... mentalidade. Mentalidade é uma palavra portuguesa de que gosto bastante. Uso em inglês, mas acho que em português soa ainda melhor», revelou o treinador, que disse estar ciente do enorme desafio que tem pela frente.

«Antes de ir sequer para qualquer entrevista faço uma análise profunda do clube. Há coisas que não sabes até estares lá dentro, mas o presidente foi claro desde o primeiro encontro. Não me escondeu nada. Conectámos muito rápido. Vamos mudar desde já o ambiente de trabalho no centro de estágio e juntar a área de futebol para que os jogadores se sintam mais confortáveis», afirmou.

Sobre o mercado Farioli falou ainda pouco. «Temos uma ideia clara das posições que queremos melhorar. O presidente abordará mais tarde os detalhes.»

Em jeito de lema, o novo técnico revelou a grande ambição para estes dois anos: «Trazer o FC Porto ao lugar que pertence.»