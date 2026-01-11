O FC Porto e o treinador Francesco Farioli renovaram contrato por mais um ano. As duas parte estão agora ligadas por um vínculo que se prolonga por mais dois anos e meio: até 30 de junho de 2028.

A renovaçãom foi feita em plena Livraria Lello, «ex-líbris da cidade onde já se sente em casa», escreveu o FC Porto, adiantando que acima de tudo este é um «compromisso renovado».

Recorde-se que quando chegou, Farioli tinha assinado contrato por duas temporadas, até 30 de junho de 2027. Perante a satisfação mútua com o trabalho desenvolvido, as duas partes prolongaram a ligação.

Desta forma, fica também dado um sinal ao mercado, numa altura em que Farioli começa a surgir associado a alguns clubes grandes do futebol europeu.

Novo adjunto para Farioli

A renovação não foi contudo a única novidade que saiu da Livraria Lello. O treinador passa a ter um novo adjunto: o espanhol Felipe Sánchez, que até aqui era adjunto da Real Sociedad, juntou-se à equipa técnica do FC Porto, reencontrando-se com Farioli, com quem já trabalhou no Karagümuruk, no Alanyaspor, no Nice e no Ajax.

Assim sendo, a equipa técnica técnica passa a ter Farioli como treinador, Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González, André Castro e Felipe Sánchez como adjuntos, Callum Walsh como preparador físico, Osman Kul como analista, Iñaki Ulloa e Diogo Almeida como treinadores de guarda-redes.