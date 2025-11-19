FC Porto
FC Porto vai atacar um central por empréstimo em janeiro
Francesco Farioli está satisfeito com o plantel atual e pensa apenas em reforçar o eixo defensivo
O FC Porto trabalha com a estratégia inicial de contratar apenas um reforço no mercado de inverno e, segundo apurou o Maisfutebol, a prioridade passa pela chegada de um central por empréstimo.
Este momento, Francesco Farioli tem à disposição no plantel principal apenas os polacos Jakub Kiwior e Jan Bednarek e o croata Dominik Prpić - o português Gabriel Brás completa o eixo defensivo, mas pertence à equipa B.
O argentino Nehuén Pérez, recorde-se, está lesionado (rotura total do tendão de Aquiles) e tem como previsão o regresso aos relvados somente a partir de março.
Qualquer outra movimentação de entrada vai depender de eventuais saídas, visto que Farioli está satisfeito com os jogadores que hoje tem em mãos.
