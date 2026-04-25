Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na antevisão da deslocação à Amadora, para defrontar o Estrela em jogo da 31ª jornada, agendado para este domingo.

Polémicas na arbitragem

«Na Taça, houve um jogo antes e depois do minuto cinco. As imagens são claras. Havia pessoas muito próximas e imagens televisivas do lance para o ajuizar, nos dois minutos de paragem depois das lesões do William e do Gonçalo (Inácio). Colocando de parte os três possíveis penáltis, esse lance poderia ter mudado drasticamente a dinâmica do jogo.»

Castigo pedido pelo Sporting a Gabri Veiga

«A minha análise desse jogo termina ao minuto cinco. Mas se formos analisar jogada a jogada, a nossa lista é um pouco maior. Nunca estamos felizes por ver jogadores lesionarem-se, mas isso faz parte do futebol. Quando a bola está entre os jogadores, é futebol, mas já vimos, esta época, momentos em que a bola já está um pouco longe... Vi o pé do Morten Hjulmand, mas também estou curioso para ver o do Gonçalo (Inácio).»

Apesar da eliminação da Taça, gostou de ver a reação dos adeptos?

«A voz do Dragão foi bem audível, e não foi a primeira vez que isso aconteceu. É importante sentir esse apoio também em momentos como as das eliminações [Liga Europa e Taça de Portugal] que tivemos. Agora estamos totalmente focados no nosso trabalho e em dar ao clube e aos adeptos o que eles merecem. É a única coisa que me importa.»