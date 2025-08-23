Depois de duas vitórias em dois jogos para o campeonato vive-se um clima agradável entre os adeptos e o FC Porto. No entanto, Farioli diz que os dragões não podem parar pois o entusiasmo entre os adeptos é algo que «precisam de alimentar». O treinador do FC Porto apontou ainda que, no caso dos portistas, «a pressão tem de ser um privilégio» quando se quer ganhar todos os jogos.

Entusiasmo dos adeptos em relação às exibições

«Acho que o entusiasmo é algo que precisamos de alimentar e precisamos de atiçar o fogo diariamente. Porque acho que, se pensarmos de onde viemos em poucas semanas, como os sentimentos e as emoções em torno da equipa mudaram. E isso tem a ver com o trabalho árduo que os jogadores estão a fazer. Mas também muito com a fé e as crenças dos adeptos. Porque desde o meu primeiro dia aqui, sinceramente, senti um acolhimento incrível, um desejo incrível de todas as pessoas de trazer o Porto de volta ao lugar onde ele pertence.

Porque os jogadores sentem o apoio e sentem a paixão do Dragão quando o ambiente está animado. E também, o que os jogadores estão a fazer e a colocar em campo, claro, ajuda a gerar um certo tipo de ambiente. Então, acredito que este é o tipo de casamento que precisa andar lado a lado. E, como disse, as expectativas são muito altas. E a pressão, neste caso, precisa de ser um privilégio. Porque quando se joga para competir e ganhar todos os jogos é algo que exige muito. Mas também pode dar muito. Por isso, cabe-nos a nós, mais uma vez, enfrentar este desafio com o nível de responsabilidade e profissionalismo que ele exige.»