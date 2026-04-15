O FC Porto partiu esta quarta-feira para Inglaterra, onde amanhã, quinta-feira, defronta o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, no jogo decisivo dos quartos de final da Liga Europa.

Depois do empate por 1-1, no Dragão, a tarefa portista não é fácil, mas confiança é coisa que não falta entre os adeptos. A prova disso esteve no entusiasmo durante a partida do aeroporto.

Dezenas de adeptos esperaram a equipa e gritaram palavras de apoio, enquanto outros procuraram uma fotografia com as estrelas. Farioli foi, nesse aspeto, o mais procurado pelos portistas.

«Eu quero o Porto campeão», ouviram várias vezes os 24 jogadores que o treinador italiano convocou para esta deslocação a Nottingham, que seguramente sentiram o bom ambiente no clube.

Recorde-se que nessa lista estão três guarda-redes e 21 jogadores de campo. Nota para as chamadas dos jovens Gabriel Brás, Tiago Silva e Gonçalo Sousa, da equipa B, numa lista na qual não constam alguns nomes da equipa principal.

Ausentes, devido a lesões, estão Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong. Oskar Pietuszewski, não inscrito na UEFA, é outra baixa para o duelo ante a equipa treinada pelo português Vítor Pereira.

Lista de convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.

Defesas: Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Gabriel Brás, Alberto Costa, Francisco Moura, Zaidu.

Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Seko Fofana, Gabri Veiga, Rodrigo Mora.

Avançados: Pepê, William Gomes, Gonçalo Sousa, Borja Sainz, Terem Moffi e Deniz Gül.