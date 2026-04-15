VÍDEO: Farioli foi a estrela na partida do FC Porto para Inglaterra
Treinador muito procurado pelas dezenas de adeptos que estiveram na saída para Nottingham
Treinador muito procurado pelas dezenas de adeptos que estiveram na saída para Nottingham
O FC Porto partiu esta quarta-feira para Inglaterra, onde amanhã, quinta-feira, defronta o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, no jogo decisivo dos quartos de final da Liga Europa.
Depois do empate por 1-1, no Dragão, a tarefa portista não é fácil, mas confiança é coisa que não falta entre os adeptos. A prova disso esteve no entusiasmo durante a partida do aeroporto.
Dezenas de adeptos esperaram a equipa e gritaram palavras de apoio, enquanto outros procuraram uma fotografia com as estrelas. Farioli foi, nesse aspeto, o mais procurado pelos portistas.
«Eu quero o Porto campeão», ouviram várias vezes os 24 jogadores que o treinador italiano convocou para esta deslocação a Nottingham, que seguramente sentiram o bom ambiente no clube.
Recorde-se que nessa lista estão três guarda-redes e 21 jogadores de campo. Nota para as chamadas dos jovens Gabriel Brás, Tiago Silva e Gonçalo Sousa, da equipa B, numa lista na qual não constam alguns nomes da equipa principal.
Ausentes, devido a lesões, estão Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong. Oskar Pietuszewski, não inscrito na UEFA, é outra baixa para o duelo ante a equipa treinada pelo português Vítor Pereira.
Lista de convocados
Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.
Defesas: Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Gabriel Brás, Alberto Costa, Francisco Moura, Zaidu.
Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Seko Fofana, Gabri Veiga, Rodrigo Mora.
Avançados: Pepê, William Gomes, Gonçalo Sousa, Borja Sainz, Terem Moffi e Deniz Gül.