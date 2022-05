Mesmo com milhares de adeptos à espera no Porto, para comemorar a conquista do título, os campeões nacionais cumpriram um ritual: no regresso a casa, depois da vitória na Luz, a comitiva do FC Porto fez uma paragem em Fátima.

Alguns jogadores, como Fábio Cardoso, Rúben Semedo, Wendell, Evanilson e Fernando Andrade, entre outros, foram ao Santuário.

Sérgio Conceição esteve mesmo alguns minutos na Capelinha das Aparições.

Apesar do recato dos elementos do FC Porto, e da hora tardia, a paragem do autocarro portista em Fátima quebrou um pouco a tranquilidade habitual do Santuário, tendo em conta a presença de algumas dezenas de adeptos.