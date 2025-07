Depois de terem integrado o estágio da equipa principal do FC Porto na Áustria, Domingos Andrade, Brayan Caicedo e Martim Cunha regressaram à equipa B dos azuis e brancos, tendo-se juntado aos estágio que a formação secundária está a realizar em Melgaço.

Recorde-se que Domingos Andrade e Brayan Caicedo fizeram todo o estágio na Áustria, enquanto Martim Cunha passou a estar às ordens de Francesco Farioli mais tarde devido à lesão sofrida por Francisco Moura.

Além destes três jogadores, o FC Porto informou que também Francisco Barroso, guarda-redes de 17 anos, já trabalha às ordens do técnico João Brandão. No boletim clínico da equipa B dos dragões estão Rui Monteiro (tratamento e ginásio) e Gonçalo Silva, em recuperação de uma entorse no joelho direito.