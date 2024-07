A equipa B do FC Porto principia a pré-época esta quinta-feira, no Olival. Às ordens de João Brandão, o sucessor de António Folha no comando técnico, estarão 28 jogadores. Destaque para a presença de Francisco Meixedo, David Vinhas – regressado do empréstimo ao Vianense – o reforço Kaio Henrique, Jorge Meireles e Wendel Silva.

O treinador João Brandão será acompanhado neste projeto por Paulinho Santos, Tiago Sousa e André Batista. Por sua vez, Rafael Albuquerque será o treinador de guarda-redes, enquanto José Mário Rocha será o responsável pelo departamento de performance.

Consulte o plantel provisório do FC Porto B.

Guarda-redes: Francisco Meixedo, Gonçalo Silva, Denis Gutu, Francisco Barroso e Nicolas Damaso;



Defesas: Dinis Rodrigues, Fábio Amaral, António Ribeiro, David Vinhas, Luís Gomes, Eric Pimentel, Kaio Henrique e Adramane Cassamá;



Médios: Rodrigo Fernandes, Braima Sambú, André Oliveira, João Teixeira, Ussumane Djaló e Gil Martins;



Avançados: Abraham Marcus, Rui Monteiro, Tiago Andrade, Alfa Baldé, Afonso Leite, Jorge Meireles, Wendel Silva, Luís Mota e Anhá Candé.