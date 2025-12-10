Um belo golo do avançado Brayan Caicedo na visita do FC Porto B ao Leixões antecedeu a grave lesão sofrida pelo jovem colombiano, de 19 anos. Nesta quarta-feira, os dragões informaram que o extremo foi operado «conforme planeado» a uma rotura completa do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

O internacional sub-20 pela Colômbia vai iniciar o processo de recuperação, sendo acompanhado no Olival.

Em Portugal desde 2024/25, Caicedo fez um golo em 11 jogos na última época. Desde setembro, sempre pelos “bês”, conseguiu dois golos em 10 partidas. O contrato do avançado é válido até junho de 2029 e conta com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.