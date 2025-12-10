FC Porto: avançado da equipa B operado a lesão grave no joelho esquerdo
Brayan Caicedo, colombiano de 19 anos, enfrenta longa paragem. No sábado aplicou um golaço na visita ao Leixões
Brayan Caicedo, colombiano de 19 anos, enfrenta longa paragem. No sábado aplicou um golaço na visita ao Leixões
Um belo golo do avançado Brayan Caicedo na visita do FC Porto B ao Leixões antecedeu a grave lesão sofrida pelo jovem colombiano, de 19 anos. Nesta quarta-feira, os dragões informaram que o extremo foi operado «conforme planeado» a uma rotura completa do ligamento cruzado do joelho esquerdo.
O internacional sub-20 pela Colômbia vai iniciar o processo de recuperação, sendo acompanhado no Olival.
Em Portugal desde 2024/25, Caicedo fez um golo em 11 jogos na última época. Desde setembro, sempre pelos “bês”, conseguiu dois golos em 10 partidas. O contrato do avançado é válido até junho de 2029 e conta com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.
Brayan Caicedo restabeleceu o marcador com um golaço também 🔥#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalMeuSuper #LeixõesSC #FCPortoB #insparya pic.twitter.com/JeKDXzinb3— sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2025