O FC Porto B regressou nesta sexta-feira ao trabalho, iniciando a preparação para a temporada 2022/23. António Folha contou com 17 jogadores no primeiro treino, com destaque para um reforço, uma continuidade garantida e três antigos juniores promovidos.

O avançado nigeriano Abraham Marcus é a uma cara nova até ao momento. Os dragões garantiram a continuidade de Samba Koné, cujo empréstimo foi prolongado durante mais uma temporada, e a promoção de David Vinhas, de Giorgi Abuashvili e de Rui Monteiro, jogadores que eram dos sub-19.

Recorde-se que seis jogadores do FC Porto B treinaram com o plantel principal neste primeiro dia da época: João Mendes, Bernardo Folha, João Marcelo, Danny Loader, Vasco Sousa e Gonçalo Borges. Alguns deles poderão regressar à equipa secundária.

Nesta sexta-feira, António Folha contou com os seguintes 17 jogadores: Roko Runje, Romain Correia, Samba Koné, Giorgi Abuashvili, Sidnei Tavares, Tomás Esteves, Ivan Cardoso, Rodrigo Fernandes, David Vinhas, Mor N’Diaye, Rodrigo Pinheiro, Silvestre Varela, Levi Faustino, Ejaita Ifoni, Zé Pedro, Abraham Marcus e Rui Monteiro.