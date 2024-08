O FC Porto B, da II Liga, garantiu este domingo o terceiro lugar no Torneio Autonomia, na Madeira, ao vencer o Marítimo La Guaira, da Venezuela, no desempate por grandes penalidades, após um empate 2-2 no tempo regulamentar.

Com três vitórias, dois empates e três derrotas na pré-temporada, os jovens dragões beneficiaram de um «bis» do avançado Anha Candé, conseguido ainda na primeira meia-hora, para fazer o 2-0, que se manteve até ao intervalo.

No último quarto de hora, o médio Pacheco, recém-entrado no jogo, também marcou dois golos e levou a partida para o desempate por penáltis, nos quais a formação venezuelana falhou um castigo máximo, ao passo que os comandados de João Brandão converteram todas as tentativas.

Na final da 24.ª edição do Torneio da Autonomia, o primodivisionário Nacional vai defrontar o rival Marítimo, do segundo escalão, com início marcado para as 18h30, nos Barreiros.