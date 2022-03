António Folha, treinador do FC Porto B, foi suspenso por um mês na sequência de insultos ao árbitro do jogo frente ao Estrela da Amadora, para a 27.ª jornada da II Liga, realizado no domingo (2-2).

O técnico vai cumprir castigo «por uso de linguagem grosseira, ofensiva e injuriosa». «Após a exibição do cartão amarelo gritou-me de forma exaltada "és um ladrão do car****, estás a empurrar-nos para trás, és um ladrão"», descreve o árbitro Ricardo Baixinho, no relatório. Folha paga ainda uma multa de 3.570 euros.

Vítor Moreira, treinador-adjunto do FC Porto, vai cumprir um castigo de seis dias, para além de pagar uma multa de 140 euros.



«Após o final do jogo o treinador adjunto B, Vítor Hugo Leal Moreira licença 17062, da equipa do FC Porto B entrou no terreno de jogo, vindo do túnel de acesso, a correr na minha direcção gritando de forma agressiva e exaltada, num claro ato de confrontação, "não deste os sete minutos, não deste os sete minutos", sendo considerado expulso. Este elemento encontrava-se inscrito no modelo P da equipa visitada, conforme nos foi confirmado pelos delegados da Liga. Este comportamento inapropriado é motivo de expulsão. No momento foi-lhe exibido o cartão vermelho pelo comportamento anteriormente mencionado, pois acreditava tratar-se de um elemento inscrito na ficha técnica da equipa visitada pertencente ao banco de suplentes ou suplementar. Só após a chegada balneário é que me foi transmitido pelos delegados da liga que o referido elemento estava apenas inscrito no modelo P», explica o árbitro Ricardo Baixinho, no relatório.