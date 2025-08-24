O FC Porto vai de mal a pior na II Liga, ao fim da terceira jornada. A formação azul e branca perdeu este domingo em casa, frente ao Farense, por 2-0, naquela que foi a segunda derrota em três jogos.

A formação de João Brandão tem apenas um ponto, portanto, e é última classificada da II Liga ao lado de Felgueiras, Penafiel e Académico Viseu.

O Farense, curiosamente, também integrava o grupo dos últimos, com apenas um ponto, mas com este triunfo deu um salto na classificação.

O mais curioso, é que venceu sem marcar nenhum golo: o resultado foi feito com dois autogolos do FC Porto. O primeiro por Kaio Henrique, logo aos seis minutos, e o segundo pelo capitão Gabriel Brás, aos 17 minutos.