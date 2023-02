O FC Porto B venceu em casa do Vilafranquense, por 2-1, e colocou um ponto final numa sequência de três derrotas seguidas, que representam o pior ciclo da equipa de António Folha na temporada.

Numa partida disputada no Estádio Municipal de Rio Maior, casa do Vilafranquense, entrou melhor o FC Porto e marcou logo aos sete minutos, através do brasileiro Wendel Silva (ele que antes disso já tinha atirado ao poste).

A vantagem portista durou pouco, no entanto, já que o Vilafranquense empatou logo a seguir com um golo de Nené, aos 11, ele que antes do intervalo ainda atirou também uma bola aos ferros.

O rsultado final acabou por ser feito aos 79 minutos, com um golo de Romain Correia. Com este triunfo, o FC Porto B subiu ao sexto lugar, com 30 pontos, a apenas três do Vilafranquense, que ocupa a quinta posição.