André Castro rescindiu esta quinta-feira com o Moreirense e deve seguir para o FC Porto, para representar a equipa B.

O médio de 36 anos pode assim continuar os passos de Zé António e Varela, antigos jogadores da equipa principal, que voltaram ao clube em final de carreira para pendurar as botas no FC Porto B.

André Castro representou o Moreirense, de resto, por pouco mais de oito meses, tendo cumprido 14 encontros oficiais e marcado um golo na segunda metade da época 2023/24. Esta temporada fez apenas um jogo, no regresso a Braga.

Natural de Gondomar, Castro fez a formação nas camadas jovens do FC Porto e integrou a equipa que conquistou o triplete em 2010/11 – Liga, Taça de Portugal e Liga Europa -, precisamente com Villas-Boas como treinador.

Posteriormente passou por Olhanense, entre 2008 e 2010, e pelos espanhóis do Sporting de Gijón, entre 2010 e 2012, ambos por empréstimo dos ‘dragões’, bem como pelos turcos do Kasimpasa, entre 2014 e 2017, e do Goztepe, entre 2017 e 2020.

Em 2020 regressou a Portugal para jogar no Sp. Braga, até assinar pelo Moreirense. Agora pode acabar onde tudo começou.