A equipa B do FC Porto dá início à temporada de 2026/27 no próximo dia 6 de julho.

No arranque da época, os azuis e brancos vão realizar os habituais testes físicos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. Entre 27 de julho e 1 de agosto, o FC Porto B vai estagiar em Quiaios, na Figueira da Foz.

Recorde-se que além de João Brandão, treinador principal, compõem a restante equipa técnica os seguintes elementos: Tiago Sousa (treinador adjunto), Diogo Paiva (treinador adjunto), Abel Pimenta (treinador adjunto), Paulinho Santos (treinador adjunto), Rafael Albuquerque (treinador de guarda-redes) e Ricardo Ribeiro (departamento de performance).