O FC Porto anunciou a contratação de Domingos Andrade, internacional angolano que representava o Felgueiras.

O médio de 21 anos, que vai alinhar na equipa B dos dragões, assinou um contrato válido até 2028 e vai usar a camisola 88.

Domingos Andrade começou a carreira no Interclube, de Angola, mudando-se em 2021 para o Sporting, onde representou os juniores e os sub-23. Na última época, ajudou o Felgueiras a garantir a subida à II Liga: marcou dois golos em 27 jogos.

«Sinto-me muito orgulhoso. É um prazer e uma honra representar um clube enorme como o FC Porto. É um sentimento de alegria. Ao FC Porto nunca se diz não. O FC Porto é um clube enorme e toda a gente quer fazer parte desta família. Foi fácil escolher o FC Porto», disse o internacional angolano aos canais de comunicação dos azuis e brancos.



«É o sonho de qualquer um. Quem veste a camisola do FC Porto sonha jogar no Estádio do Dragão. Por isso, esse também é o meu sonho», afirmou ainda.

Domingos Andrade, refira-se, representou a seleção principal de Angola em oito ocasiões.