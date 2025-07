O FC Porto B empatou a um golo com o Fafe, num particular de pré-temporada realizado à porta fechada, no Olival.

Gonçalo Sousa apontou o golo dos azuis e brancos no encontro, sendo que Rui Monteiro foi a única ausência do lado dos dragões, estando a realizar tratamento e trabalho de ginásio.

Confira os jogadores utilizados por João Brandão durante o jogo: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Mamadu Queta, Luís Gomes, António Ribeiro, Martim Chelmik, Felipe Silva, Kaio Henrique, Martim Cunha, Dennis Konney, Tiago Silva, João Teixeira, Bernardo Lima, Mateus Mide, Gil Martins, Tiago Andrade, Kotaro Nagata, Gonçalo Sousa, Ángel Alarcón, Duarte Cunha, Trafim Melnichenka, Leonardo Vonic e Anhá Candé.