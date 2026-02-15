FC Porto
VÍDEO: dá empate ao FC Porto B e envia mensagem à família de Pinto da Costa
Bernardo Lima não esqueceu o primeiro aniversário da morte do ex-presidente dos dragões
Bernardo Lima foi o grande herói do FC Porto B, este domingo, no empate com a União de Leiria (2-2). O médio campeão do mundo de sub-17 foi suplente utilizado e, já ao sexto minuto do tempo de compensação, apontou o golo que garantiu um ponto aos dragões.
Após a partida, Bernardo Lima recebeu a distinção de Homem do Jogo e, na flash interview, dedicou as primeiras palavras à família de Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto que faleceu há precisamente um ano.
Bernardo Lima marcou o golo do empate do FC Porto B e não se esqueceu de Jorge Nuno Pinto da Costa 💙#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalMeuSuper #UDLeiria #FCPortoB pic.twitter.com/kxDvMwCkus— sport tv (@sporttvportugal) February 15, 2026
