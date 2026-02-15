Bernardo Lima foi o grande herói do FC Porto B, este domingo, no empate com a União de Leiria (2-2). O médio campeão do mundo de sub-17 foi suplente utilizado e, já ao sexto minuto do tempo de compensação, apontou o golo que garantiu um ponto aos dragões.

Após a partida, Bernardo Lima recebeu a distinção de Homem do Jogo e, na flash interview, dedicou as primeiras palavras à família de Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto que faleceu há precisamente um ano.