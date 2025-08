As homenagens a Jorge Costa continuam. O antigo jogador do FC Porto, recorde-se, teve um trágico falecimento nesta terça-feira.

Na manhã desta quarta-feira foi a equipa B do FC Porto que prestou a devida homenagem ao «Bicho». Os jovens portistas reuniram-se ao centro do relvado, dentro do grande círculo, para realizar um minuto de silêncio em memória ao ex-Diretor do futebol dos dragões.

Ao centro encontra-se uma imagem, que não é percetível o conteúdo, mas adivinha-se que será, certamente, algo em memória de Jorge Costa.

Ora veja o vídeo: