O FC Porto B empatou esta tarde na deslocação ao terreno do FC Porto B (1-1), em jogo da jornada cinco da II Liga.

Os dragões cedo estiveram em vantagem no marcador: o menino Rodrigo Mora abriu a contagem aos seis minutos, com uma finalização dentro da área de pé esquerdo.

A vantagem durou muito tempo, mas não até ao fim. A formação da casa chegou ao empate por intermédio de Suker, aos 86 minutos.

Com este resultado, o Penafiel está no primeiro lugar, mas à condição, já que pode ser ultrapassado pelo Benfica B (as águias ainda não jogaram). O FC Porto B está em 16.º, com quatro pontos.